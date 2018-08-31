На борту самолета Леха Качиньского взрыва не было

Российский Следственный комитет окончательно разобрался в причинах крушения самолета.

Отмечается, что на борту самолета, на котором находился президент Польши Лех Качиньский, взрыва не было.

Свою роль сыграли отсутствие попыток со стороны командира экипажа увести машину на запасной аэродром, и ошибочные действия при снижении, несмотря на то, что неоднократно срабатывала система раннего предупреждения о приближении к земле.

Версия о взрыве проверялась в числе первоочередных, и своего подтверждения не нашла.

Лайнер Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска 10 апреля 2010 года.

При этом погибли 96 человек, отмечает «URA».

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