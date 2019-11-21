Борис Титов встретился с бизнесменами в московском СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил московский следственный изолятор № 5. В СИЗО бизнес-омбудсмен встретился с несколькими предпринимателями.

Титов пообщался с гендиректором компании «Т-Платформы» Всеволодом Опанасенко, соучредителем компании «РусАльянс Строй» Алексеем Эккертом, бывшим президентом АО «Глобэксбанк» Виталием Вавилиным, генеральным директором ООО «Вельская птицефабрика» Александром Ивановым, а также совладельцем и советником генерального директора ООО «НПЦ Бюджет-21» Михаилом Евсеевым.

По итогам посещения СИЗО Борис Титов отметил, что условия содержания в изоляторе приемлемые, жалоб от предпринимателей нет, передает корреспондент «Русской планеты». Также бизнес-омбудсмен прокомментировал дело Всеволода Опанасенко.

«Это абсолютно непонятная нам, выдуманная статья - подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, при том, что поставленные компанией «Т-Платформы» компьютеры работают, на них в МВД сдают экзамены, это во-первых. Во-вторых — там нет никакого подстрекательства, потому что не этот человек принимал решение, его принимало Правительство РФ, и это была правительственная программа», - сказал он.

По мнению Титова, компанию просто рушат, и дело Опанасенко совершенно противоречит всей идеологии развития IT-индустрии в стране.

Основной вид деятельности «Т-Платформы», основанной в 2002 году - производство компьютеров и периферийного оборудования. «Т-Платформы» — лидер российской суперкомпьютерной индустрии и ведущий отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для массового IT-рынка. Всеволоду Опанасенко принадлежит доля в компании в 75%. Оставшиеся 25% — у Внешэкономбанка (ВЭБа), который подконтролен государству.

Опанасенко арестовали 26 марта 2019 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, по этому же делу задержали главу начальника управления связи МВД Александра Александрова.

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