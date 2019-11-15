Борис Джонсон: Россия не вмешивалась в политику Лондона

Борис Джонсон: Россия не вмешивалась в политику Лондона

фото: Batnews.ru

Нет никаких свидетельств того, что Россия вмешивалась в политический процесс в Великобритании. Ранее Москву обвиняли в попытках оказать влияние на политику Лондона.

«Свидетельств этому нет», - ответил глава британского правительства Борис Джонсон на соответствующий вопрос журналиста.

Комитет парламента Великобритании по деятельности служб безопасности и разведки не обнаружил объективных подтверждений фактов вмешательств России в политику страны.
Также Борис Джонсон добавил, что нет причин для изменения процедуры публикации докладов комитета по разведке и безопасности из-за выборов, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Twitter не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit, говорится в сообщении комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании.

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