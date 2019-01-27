Бомбардировщик Ту-22М3 разбился под Мурманском

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Трагедия произошла во вторник во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет из-за попадания в снежный заряд был вынужден совершить жесткую посадку.

В результате бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта.

Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».