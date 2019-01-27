Бомбардировщик Ту-22М3 разбился под Мурманском
Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился во время посадки на аэродроме в Мурманской области.
Трагедия произошла во вторник во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет из-за попадания в снежный заряд был вынужден совершить жесткую посадку.
В результате бомбардировщик разрушился, он выполнял полет без боекомплекта.
Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».
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