Большинство российских детей просят на Новый год гаджеты

Стали известны запросы российских детей на Новый год.

Большинство из них просят в подарок гаджеты. На втором месте по популярности - игрушки. Замыкают тройку развивающие игры и наборы для творчества.

Подарить технику или электронику своему ребенку планирует каждый четвертый житель страны, говорится в исследовании портала «Дети Mail.ru».

Более 30% россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же — до 5 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Как выяснилось ранее, елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

Читайте нас в мобильном приложении