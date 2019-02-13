Большинство россиян отказались бастовать ради лучшей жизни

Почти 77% россиян отказались участвовать в митингах ради изменений к лучшему. При этом они готовы подписывать петиции. Такие данные следуют из опроса «Левада-центра».

Социологи выяснили, на что готовы россияне ради изменения ситуации. Оказалось, что семь из десяти опрошенных пойдут на выборы, каждый второй готов составлять и подписывать письма и петиции, еще столько же – обращаться в органы исполнительной власти.

Самые активные граждане – в Москве. Выходить на митинги изъявили желание только 22% россиян. Добиваться изменений путем участия в выборах готовы 10% респондентов, поддержать деньгами политические организации могут 8% россиян, передает РБК.

Большинство граждан не готовы к активным действиям, так как не верят в свои силы и возможность что-либо изменить, считает социолог Денис Волков. Он рассказал, что на фокус-группах россияне часто говорят о том, что «все схвачено», «наше мнение никому не интересно».

Опрос проходил в ноябре 2018 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов.