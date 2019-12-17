Большинство россиян останется на Новый год дома

Большая часть россиян в ночь на 1 января 2020 года останется дома, следует из опроса Российского союза туриндустрии.

66% россиян встретят праздник дома, что на 4% меньше результатов прошлого года. К друзьям или родственникам отправятся праздновать 22% жителей страны.

Работать в новогоднюю ночь будут 1% опрошенных. Еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, 2% — в заграничных путешествиях, 3% до сих пор не определились с планами, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, почему многие пары распадаются в Новый год.

К разрыву в преддверие праздника подталкивает расстановка приоритетов, когда партнеры должны решить, как отмечать праздник — друг с другом, с друзьями или с семьей. Так, женщина может сделать выбор в пользу семьи, в то время, как мужчина предпочтет копанию в кругу друзей. Понимание, что вторая половина выбрала не вас, может привести к расставанию.

Также на расставание влияют расходы на Новый год, так как бьют по кошельку и провоцируют возлюбленных на размолвки. Сюда добавляется предпраздничный стресс, который вызван покупками, приготовление еды для новогоднего стола, уборка дома. Кроме того, 31 декабря располагает к подведению итогов, в том числе и в отношениях. Если они висели на волоске, то велика вероятность расставания перед боем курантов, сообщает «Пятый канал».

Читайте нас в мобильном приложении