Большинство банкоматов признали уязвимыми к хищению средств

Около 85% процентов банкоматов оказались уязвимы к атакам хакеров. Преступники могут похитить данные клиентов спустя 15 минут после проникновения в сервисную зону любого устройства.

Злоумышленники используют не только считывающие устройства (скиммеры), но и инструменты для перехвата данных во время обмена информацией между банкоматом и самим банком. Средняя стоимость данных одной карты на на теневом рынке составляет 9 долларов.

Большая часть устройств работает на устаревшем ПО, так как кредитные организации предпочитают не обновлять программное обеспечение. Вместе с тем самым популярным инструментом для взлома банкоматов остается грубая сила.

«Кувалдой опытный злоумышленник ломает банкомат за 3 минуты, двое крупных мужчин захватывают сейф и уезжают», — рассказали «Коммерсанту» в одном из российских банков.

Аналитики отмечают, что уязвимость конкретных банкоматов преимущественно зависит от того, какой кредитной организации они принадлежат.

Ранее Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере заявил, что киберпреступники в основном пытаются выкрасть данные о имени держателя карты, сроке ее действия, операциях, основном номере карты.

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