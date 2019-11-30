ВТБ больше не раскрывает долги своих заемщиков по странам

Второй по размерам активов российский банк ВТБ уже год не раскрывает объем задолженности своих заемщиков по различным странам.

Последние сведения госбанк опубликовал 1 октября 2018 года, они касались кредита на 801,9 млрд рублей, выданного резидентам Центральноафриканской Республики, который впоследствии банк отрицал, сообщают «Ведомости».

Тогда на этот кредит обратило внимание агентство Reuters. В банке назвали сведения ЦБ «операционной ошибкой». Позднее в данные внесли правки, и должниками оказались резиденты Кипра.

Общая задолженность по странам, по тем октябрьским данным, составляла 2,35 трлн рублей. После этого ВТБ перестал публиковать информацию по странам.

ЦБ раз в квартал публикует информацию о кредитах, которые российские банки выдали резидентам России и других государств. Банки имеют право не раскрывать размер задолженности по каждой стране отдельно, если против них «есть меры ограничительного характера со стороны других стран».

При этом, отмечают «Ведомости», география заемщиков Сбербанка и Газпромбанка, также находящихся под секторальными санкциями, на сайте размещена.

Ни ВТБ, ни ЦБ эту информацию комментировать не стали.

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