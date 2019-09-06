ПТУ больше не будут учить слесарей и токарей

С 2021 года в России завершится прием по ряду направлений и специальностей среднего профессионального образования.

В список, предложенный Министерством просвещения, попали 9 профессий и 23 специальности.

«Русская планета» публикует перечень профессий, попавших в список: оптик-механик, станочник, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, лаборант-аналитик, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, мастер отделочных строительных работ.

И некоторые специальности из списка: монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, автоматизация технологических процессов и производств, технология машиностроения, аналитический контроль качества химических соединений, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, технология продукции общественного питания.

Напомним, в августе министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что с сентября 2020 года из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исключить почти 100 позиций.

Она обосновала необходимость пересмотра списка специальностей тем, что некоторые профессии «устарели содержательно», другие — в принципе исчезают, а некоторые изменились так, что «необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».