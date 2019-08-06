Больше 100 бизнесменов попросили правительство МО о помощи

Правительство Московской области получило от предпринимателей более 100 заявок о финансовой поддержке. Они принимались в рамках второго конкурса региональных грантов. С 1 по 30 июля нынешнего года с презентациями своих работ, требующих поддержки обратились 118 человек.

"Наибольшее количество заявок подано в Подольском, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах. Основной интерес бизнесменов вызывает финансовая поддержка модернизации производства. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга — 5 миллионов. Совокупный объем финансовой поддержки составит 250 миллионов рублей", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, его цитирует пресс-служба московского областного правительства.

При этом в памятке конкурса особо обращается внимание на отсутствие у соискателя гранта задолженности по налогам и сборам как на основное условие для участия.

Как признался в беседе с «Русской Планетой» первый вице президент сообщества предпринимателей «Опора России» Павел Сигал, малый и средний бизнес сегодня могут рассчитывать на господдержку и за пределами каких-то отдельных конкурсов. «Малому и среднему предпринимательству в России действительно оказывается поддержка, — заявил эксперт. — Власти активно применяют инструменты льготного кредитования, законом предусмотрены надзорные каникулы, правоохранители также не злоупотребляют давлением так, как это было ранее. Но взамен государство ужесточает требования к честному и прозрачному ведению дел, а также к финансовой дисциплине. Хочешь помощь — плати налоги».