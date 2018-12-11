«Больше, чем банк»: «Сбербанк» обсуждает смену названия

«Больше, чем банк»: «Сбербанк» обсуждает смену названия

«Сбербанк» рассматривает возможность переименования: из названия может исчезнуть слово «банк». Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем», - сказал он.

По словам Грефа, «Сбербанк» стал «больше, чем банк». Он пояснил, что слово «банк» должно присутствовать в названии по закону, однако «это уже не совсем точная история», пишет РБК.

Ранее «Сбербанк» открыл вместе с «Яндексом» маркетплейс «Беру!». В ноябре была создана онлайн-площадка для покупок из иностранных магазинов Bringly.

Электронная коммерция не единственное направление работы банка. В начале октября кредитная организация заявила об участии в проекте по созданию частного оператора услуг для пожилых людей.

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