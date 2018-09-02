Из больницы в Сочи выписали двух младенцев после аварии с Boeing

В Сочи из больницы выписали младенцев-двойняшек, которых госпитализировали накануне из-за аварии с самолетом. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.

«Выписали, … девятимесячные двойняшки. Помощь оказана в полном объеме всем и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия», - уточнила Вартазян.

В то же время в больнице остается на лечении женщина, получившая в результате аварии травму спины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября в Сочи совершил жесткую посадку самолет компании UTair. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате происшествия пострадали 18 человек.