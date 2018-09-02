Из больницы в Сочи выписали двух младенцев после аварии с Boeing
В Сочи из больницы выписали младенцев-двойняшек, которых госпитализировали накануне из-за аварии с самолетом. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.
«Выписали, … девятимесячные двойняшки. Помощь оказана в полном объеме всем и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия», - уточнила Вартазян.
В то же время в больнице остается на лечении женщина, получившая в результате аварии травму спины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 сентября в Сочи совершил жесткую посадку самолет компании UTair. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате происшествия пострадали 18 человек.
Следующая новость В Азии на 50% выросло число вакансий в области блокчейна
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии