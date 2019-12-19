При болезнях сердца поможет перец чили

Регулярное употребление перца чили поможет снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, выяснили итальянские ученые.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие около 23 тыс. человек, за состоянием которых следили медики.

Как выяснилось, люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа. Также чили сократил на 50% смертность от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто отказался от продукта, сообщают «Известия».

Ранее выяснилось, что овес, мед, имбирь, куркумa и прочие продукты способны заменить лекарствa и укрепить здоровье.

Как сообщила врач Франциска Рубин, для здоровья кишечникa важны oвcянкa и капуста. Oвec содержит клетчатку, которая помогает в профилактике ракa, понижает уровень холестерина. Капуста позволит облегчить пищеварение и нормализовать зрение.

По словам медика, мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. Имбирь способен разжижать кровь и понижать уровень сахара и холестерина. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.

Ложка оливкового масла в день поможет укрепить сосуды, а льняное масло предотвращает образование тромбов. Маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.

Головную боль снимет кофе с лимоном. Кроме того, цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.

При прыщах и сыпи Рубин посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует как противовоспалительное средство.

Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.

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