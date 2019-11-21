Болезнь работников фабрик по выпуску попкорна нашли у вейперов

Врачи в Канаде обнаружили у 17-летнего подростка новую тяжелую болезнь легких, возникшую из-за вейпинга. Она не связана с десятками смертей и тысячами заболеваний в США.

Точная причина болезни не ясна, но врачи уверены, что всё дело в ингредиентах электронных сигарет. Медики указывают на сходство болезни с той, которую испытывают работники фабрик по производству попкорна при вдыхании масляного ароматизатора.

Ребенок обратился к врачам, когда стал страдать от сильного кашля. Ему поставили диагноз «пневмония», но мальчику становилось хуже, передает Theglobeandmail.com. Медики опасались, что подростку понадобится пересадка легкого, однако выздороветь помогли высокие дозы кортикостероидов.

До болезни мальчик пять месяцев использовал электронные сигареты с наполнителями «зеленое яблоко» и «сладкая вата».

Ранее в России решили запретить вейпы в подъездах и заведениях общепита.

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