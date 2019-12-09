Фанаты «Спартака» и «Ростова» покинули стадион во время игры

Болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Ростов» решили присоединиться к протестной акции на матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Фанаты покинули трибуны на 30-й минуте первого тайма. 6 декабря к этому призвало объединение фанатов «Спартака» - «Фратрия». Призыв поддержали болельщики других клубов, входящих в РПЛ, сообщают «Известия».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров сообщил, что считает не совсем правильным говорить о травле форварда петербургского клуба Артема Дзюбы со стороны болельщиков московской команды.

«Об этом слишком много говорят... Его же не весь стадион травит, так? А кучка отдельных лиц. Они живут в каком-то своем мире. Приходят и выражают свои эмоции, негатив. Ходят, кричат матом... Алкоголь и некоторая безбашенность этих людей делают свое дело», — сказал футболист.

Ранее сам Быстров становился объектом травли фанатов после своего перехода из «Зенита» в «Спартак» и возвращения в Санкт-Петербург, сообщают «Известия».

Читайте нас в мобильном приложении