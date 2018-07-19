Болельщики растащили на сувениры в поездах России стаканы и белье

Футбольные болельщики во время проведения ЧМ-2018 вынесли из поездов РЖД «сувениров» на сумму около 1 млн рублей.

Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей ЧМ-2018.

Пассажиры забирали с собой подстаканники, одеяла и простыни. Некоторые предметы белья сотрудники РЖД после опознавали уже на матчах, которые болельщики использовали в качестве атрибутики и плакатов, сообщает Interfax.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: РЖД
Следующая новость Сырные продукты и шоколадные плитки потеряют статус «российских»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО