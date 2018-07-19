Болельщики растащили на сувениры в поездах России стаканы и белье
Футбольные болельщики во время проведения ЧМ-2018 вынесли из поездов РЖД «сувениров» на сумму около 1 млн рублей.
Бесплатные поезда курсировали между Москвой и городами-организаторами матчей ЧМ-2018.
Пассажиры забирали с собой подстаканники, одеяла и простыни. Некоторые предметы белья сотрудники РЖД после опознавали уже на матчах, которые болельщики использовали в качестве атрибутики и плакатов, сообщает Interfax.
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