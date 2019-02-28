Более 115 тысяч россиян весной останутся без работы

Более 115 тысяч россиян весной останутся без работы

Весной 2019 года работодатели сократят 115,7 тыс. сотрудников. Увольнения преимущественно коснутся транспортной и финансовой отраслей, а также машиностроения.

Об этом сообщил Минтруд со ссылкой на информацию, представленную работодателями в службы занятости. Большинство сокращений придется на Санкт-Петербург, Москву, Свердловскую и Кемеровскую области, а также Пермский край.

Причинами сокращений станут прекращение работы предприятий, «чистка» банковского сектора, проблемы компаний-перевозчиков.

Эксперты рассказали «Известиям», что представленные Минтрудом цифры – невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда. По их словам, меньший риск потерять работу - у специалистов сфер IT, фармацевтики и медицины.

Ранее сообщалось, что с октября 2018 года по март 2019 года в 15% организаций произойдет сокращение заработной платы.

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