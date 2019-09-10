Более 58 тысяч москвичей «блокчейнизировались» на участках
Второй год подряд в Москве проект «Люди Роста» проводит эксперимент по привлечению жителей столицы на избирательные участки при помощи технологии блокчейн.
Участникам в день голосования предлагалось прийти на избирательный участок и поделиться геопозицией. В ответ они моментально получали случайное число «апкоинов» (от 100 до 350 000), которое впоследствии можно обменять на образовательные курсы, компьютерную технику, путешествия и иные товары.
Руководитель проекта «Люди Роста» Юрий Анциферов отметил двукратный рост числа участников по сравнению с предыдущим годом:
«В 2018 году в акции приняло участие чуть более 26 тысяч человек, а в этом году – уже более 58 тысяч. В этом году большую ставку делали на коммьюнити геймеров, и это себя оправдало»
Прозрачность акции обеспечивали блокчейн-технологии, разработанные компанией АТУМ.
По словам Александра Ручьева, президента ГК «Основа» и омбудсмена по цифровой трансформации, на прошедших выборах в Мосгордуму совместно с проектом «Люди Роста» был успешно протестирован механизм повышения интереса к выборам, реализованный на базе собственной блокчейн-технологии.
«На базе российского блокчейна КроссЧейн совместно с компанией АТУМ и проектом «Люди Роста» мы создали платформу для привлечения дополнительного внимания к выборам и повышения к ним интереса со стороны молодежи. За сутки у нас прошло более 58 тысяч записей в блокчейн и не было зафиксировано ни единого сбоя», - рассказал Александр Ручьев
По его словам, это полностью российская разработка и российское ПО, которые можно использовать для обеспечения абсолютной прозрачности и независимости выборного процесса.
«На базе КроссЧейн мы также разработали и запустили собственную платформу для организации разных типов голосований – Глас, которая была протестирована в декабре прошлого года на внутрипартийном голосовании «Партии роста» во время заседания федерального политического совета. Она доказала свою эффективность и готова к внедрению в российских регионах», - подчеркнул Александр Ручьев
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