Более 58 тысяч москвичей «блокчейнизировались» на участках

Второй год подряд в Москве проект «Люди Роста» проводит эксперимент по привлечению жителей столицы на избирательные участки при помощи технологии блокчейн.

Участникам в день голосования предлагалось прийти на избирательный участок и поделиться геопозицией. В ответ они моментально получали случайное число «апкоинов» (от 100 до 350 000), которое впоследствии можно обменять на образовательные курсы, компьютерную технику, путешествия и иные товары.

Руководитель проекта «Люди Роста» Юрий Анциферов отметил двукратный рост числа участников по сравнению с предыдущим годом:

«В 2018 году в акции приняло участие чуть более 26 тысяч человек, а в этом году – уже более 58 тысяч. В этом году большую ставку делали на коммьюнити геймеров, и это себя оправдало»

Прозрачность акции обеспечивали блокчейн-технологии, разработанные компанией АТУМ.

По словам Александра Ручьева, президента ГК «Основа» и омбудсмена по цифровой трансформации, на прошедших выборах в Мосгордуму совместно с проектом «Люди Роста» был успешно протестирован механизм повышения интереса к выборам, реализованный на базе собственной блокчейн-технологии.

«На базе российского блокчейна КроссЧейн совместно с компанией АТУМ и проектом «Люди Роста» мы создали платформу для привлечения дополнительного внимания к выборам и повышения к ним интереса со стороны молодежи. За сутки у нас прошло более 58 тысяч записей в блокчейн и не было зафиксировано ни единого сбоя», - рассказал Александр Ручьев

По его словам, это полностью российская разработка и российское ПО, которые можно использовать для обеспечения абсолютной прозрачности и независимости выборного процесса.