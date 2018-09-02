Более 120 тысяч человек пришли проститься с Захарченко в Донецке
Свыше 120 тыс. человек посетили церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко.
Информацию о числе присутствующих на церемонии сообщил представитель администрации главы ДНР. Прощание проходит в Донецком театре оперы и балета. На церемонию прибыли делегации из России, Южной Осетии и Абхазии, передает «Интерфакс».
Перекрыта центральная часть города. Тысячи человек стоят в километровых очередях, чтобы возложить цветы к гробу Захарченко и проститься с погибшими. По воинской традиции, тело убитого провезут на пушечном лафете по главной улице.
Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Взрывное устройство было установлено над входом в заведение.
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