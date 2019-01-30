Более 300 ТЦ в России закрыли из-за пожарной небезопасности
В результате проверки пожарной безопасности 315 торговых центров в России были закрыты. Об этом сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
Самое большое число нарушителей зафиксировано в Тюменской, Новосибирской областях, Красноярском, Пермском краях, Республике Татарстан. Распространенными нарушениями стали проблемы с эвакуационными проходами и нерабочее состояние систем, уточняет «Газета.ru».
По словам Еникеева, в закрытых торговых центрах ведется работа по устранению недостатков. МЧС планирует увеличить количество проверок и расширить штат инспекторов на 2 тыс. человек.
Массовые проверки ТЦ начались после трагедии в Кемерово, где при пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек.
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