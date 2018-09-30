Более 50% прибыли в «Сбербанке» пойдет на дивиденды

«Сбербанк» рассчитывает направить на дивиденды в 2019 году 50% прибыли, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

Ожидается, что предполагаемые дивиденды в 2019 году вырастут на 51,65 млрд рублей. При этом поступления в бюджет от «Сбербанка» составят 209,5 млрд рублей в 2019 году, 220,84 млрд рублей - в 2020 году и 231,2 млрд рублей - в 2021 году.

Согласно стратегии «Сбербанка», рост доли дивидендов запланирован к 2020 году, передает «Интерфакс». При этом в декабре 2017 года глава кредитной организации Герман Греф заявлял, что вопрос увеличения выплат до 50% от прибыли может быть рассмотрен раньше запланированного срока.