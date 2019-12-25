Более половины россиян будут трудиться на новогодних каникулах

На предстоящих новогодних каникулах на работу выйдут 58% жителей России, выяснили эксперты сервиса «Работа.ру».

При этом 22% из них предстоит пятидневная рабочая неделя. В предыдущие годы в январские праздники выходили на работу около 40% россиян.

Работать на каникулах будут прежде всего жители страны, задействованные в сфере услуг, которая функционирует без выходных. Немало и тех, кто предпочитает трудиться в праздники, чтобы получить дополнительный заработок или отгулы, сообщают «Известия».

Согласно данным аналитического центра «Авито Работа», 19% жителей России будут работать 1 января.

Как выяснилось, для 12% участников исследования 1 января является официальным рабочим днем. Еще 7% россиян выйдут на работу после новогодней ночи по собственному желанию.

При этом свой график на первый день предстоящего года до сих пор не знают 26% россиян.

Как правило, чаще других 1 января в штатном режиме работают охранники, операторы на телефоне и сотрудники колл-центра, а также официанты.

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