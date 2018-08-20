Более половины россиян верят в тайный заговор против России

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что две трети россиян (66%) уверены в существовании группы лиц, стремящейся переписать российскую историю, и почти столько же (63%) убеждены в существовании организации, целью которой является разрушение духовных ценностей России.

При этом в число таких лиц входят люди 45-59-летних и людей старшего поколения (60+) эта доля выше - по 72%.

Чаще такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%), утверждая, что если отдельные историки и пересматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины.

Всероссийский опрос был проведен 29-30 мая 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью (2000 респондентов), отмечает «ТВЦ».

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