Более 50% отечественного творога не соответствует нужному качеству

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» провела исследование качества творога.

Результаты оказались неутешительные – всем требованиям отвечают лишь 27 торговых марок из 73 проверенных.

Самым массовым нарушением стало превышение норм по микробиологическим показателям. Такие отклонения нашли в 22 образцах.

Кроме того, специалисты нашли немолочные жиры в шести образцах творога. В девяти торговых марках обнаружено превышение количества антибактериальных веществ над допустимым уровнем.

В ходе исследования были выявлены и наименее серьезные отклонения. К ним относятся добавление крахмала, искусственных консервантов, частичное снижение жирности, передает «360».