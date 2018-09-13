Более 50% отечественного творога не соответствует нужному качеству
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» провела исследование качества творога.
Результаты оказались неутешительные – всем требованиям отвечают лишь 27 торговых марок из 73 проверенных.
Самым массовым нарушением стало превышение норм по микробиологическим показателям. Такие отклонения нашли в 22 образцах.
Кроме того, специалисты нашли немолочные жиры в шести образцах творога. В девяти торговых марках обнаружено превышение количества антибактериальных веществ над допустимым уровнем.
В ходе исследования были выявлены и наименее серьезные отклонения. К ним относятся добавление крахмала, искусственных консервантов, частичное снижение жирности, передает «360».
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