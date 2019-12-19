Более 30 детсадов эвакуировали в Хабаровске
В Хабаровске эвакуировали персонал и воспитанников более 30 детских садиков.
Неизвестные сообщили о том, что в дошкольных учреждениях якобы заложены бомбы.
На данный момент 35 садов эвакуированы, сообщения от злоумышленников продолжают поступать.
Письма приходят на электронную почту детсадов, сообщает «Интерфакс».
В начале декабря сотрудников и посетителей восьми районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва.
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге неизвестные сообщают о заложенных бомбах в зданиях судов. Из одного только Черемушкинского суда Москвы эвакуированы более 260 человек.
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