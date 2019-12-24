Более 10 детей отравились в московском отеле
Группа детей отравилась в отеле в центре Москвы.
Они пожаловались на плохое самочувствие. Медики говорят о признаках пищевой инфекции.
Врачи взяли детей под наблюдение. Все отравившиеся приехали в город для участия в соревновании по робототехнике, сообщает Mash.
Как сообщалось ранее, в городе Копейске в Челябинской области выясняют обстоятельства отравления детей в одном из дошкольных учреждений.
С острым отравлением госпитализированы девять детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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