Более четверти россиян бояться увольнения

26% жителей России опасаются потерять работу.

Больше всего испытывают страх остаться без работы занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы, показало исследование компании HeadHunter.

26% россиян ответили, что для них существует или "скорее" существует угроза увольнения работодателем - 9% и 17% соответственно. 33% участников исследования выразили уверенность, что потеря работы им не грозит, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, к 2024 году число безработных россиян может вырасти до 7,8 млн. С таким мнением выступил ведущий эксперт Института макроэкономических исследований Алексей Кашепов.

По его словам, из-за пенсионной реформы рост рабочих мест не успеет за увеличением числа рабочей силы. Таким образом, к концу президентского срока Владимира Путина безработица вырастет с текущих 3,5-4 млн человек до 7,7-7,8 млн.

Сопоставив прогнозы Росстата и Минэкономразвития, он посчитал, что трудоспособное население к 2024 году вырастет с 82,3 млн человек до 88,6 млн. При этом, по прогнозу правительства, уровень безработицы за шесть лет не только не вырастет, но и сократится с 4,8% до 4,7%, пишет РБК.

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