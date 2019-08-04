Более 800 человек задержали на протестной акции в Москве

Накануне на несанкционированном митинге в центре Москвы были задержаны 828 человек, сообщает проект «ОВД-Инфо». 19 из них провели ночь в отделениях полиции.

Еще 19 человек были травмированы во время задержания, некоторые из них госпитализированы. Один сотрудник Росгвардии сообщил, что вывихнул себе руку во время задержания.

Правозащитники и СМИ не могут дать оценку количеству участников акции, т.к. сотрудники Росгвардии и ОМОН теснили людей с улиц и они были вынуждены обходить по дворам и переулкам. По данным МВД на митинг в сердце столицы собралось 1500 человек.

Акция за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади. Тогда были задержаны 1373 человека. Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело «о массовых беспорядках».