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Богатым россиянам дадут еще один шанс легализоваться

Богатым россиянам дадут еще один шанс легализоваться

В России могут продлить амнистию капиталов для предпринимателей, которые переводят свои деньги в Россию и регистрируют бизнес в районах с особыми правовыми условиями. Соответствующее предложение высказал президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что бизнесмены стали регистрировать активы за границей из-за недостаточной гарантии защиты собственности в России. Глава государства предложил дать бизнесменам некоторые льготы для перевода бизнеса в Россию.

В частности, их на год освободят от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если в 2019 году они станут резидентами России. Частные лица не понесут ответственности за преступления в части экономического, валютного и налогового законодательств, пишет «Интерфакс».

Первый этап амнистии капиталов прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй этап начался 1 марта 2018 года. Амнистия капиталов предусматривает освобождение от уголовной ответственности за сокрытие имущества, неуплату таможенных платежей и налогов, уклонение от исполнения обязанности по возвращению активов в Россию.

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Теги:
Места: Россия
События: экономика
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