Бодибилдер влюбился в секс-куклу и хочет на ней жениться

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко влюбился в секс-куклу. После восьми месяце знакомства мужчина хочет на ней жениться.

По словам Юрия, первое знакомство произошло в баре, там он отбил свою возлюбленную от молодого человека, который плохо с ней обращался. Теперь куклу зовут Марго.

Юрий и Марго живут вместе, мужчина относится к ней как к настоящей женщине. Однако бодибилдер сетует на то, что говорить и готовить она не умеет.

Дату свадьбы Юрий не назвал, но утверждает, что такое намерение у него есть, пишет «Лента.Ру».

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали известного московского бодибилдера Дениса Филиппова. Спортсмен подозревается в сбыте сильнодействующих препаратов, в том числе запрещённого в России дегидроли хлорметилтестостерона.

Читайте нас в мобильном приложении