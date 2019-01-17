Блогеры в Москве самовольно перекрыли дорогу ради клипа
Известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы движения на Новом Арбате ради съемок клипа. Их действия оценит полиция.
На видео, опубликованнном в Instagram, видно, как дорогие автомобили перекрывают три полосы движения на Новом Арбате. Пользователи соцсетей возмутились тем, что блогеры из-за съемок клипа создали аварийную ситуацию и образовали пробку.
Полиция сейчас занимается установлением личностей тех, кто запечатлен на видео, и пытается с ними созвониться, рассказали «Российской газете» в ведомстве.
Ранее аналогичный случай произошел на МКАД. Из-за съемок клипа певицы Оксаны Яковлевой образовалась пробка. В результате артистке был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
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