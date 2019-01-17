Блогеры в Москве самовольно перекрыли дорогу ради клипа

Известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы движения на Новом Арбате ради съемок клипа. Их действия оценит полиция.

На видео, опубликованнном в Instagram, видно, как дорогие автомобили перекрывают три полосы движения на Новом Арбате. Пользователи соцсетей возмутились тем, что блогеры из-за съемок клипа создали аварийную ситуацию и образовали пробку.

Полиция сейчас занимается установлением личностей тех, кто запечатлен на видео, и пытается с ними созвониться, рассказали «Российской газете» в ведомстве.

Ранее аналогичный случай произошел на МКАД. Из-за съемок клипа певицы Оксаны Яковлевой образовалась пробка. В результате артистке был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.