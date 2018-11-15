Блогеров в Instagram заставят платить налоги

Юридических лиц, оформляющих аккаунты в Instagram для размещения рекламы, предложили заставить платить налоги с полученной прибыли. Инициатива принадлежит зампреду комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрею Свинцову.

Введение соответствующего закона повысит ответственность блогеров за публикуемую рекламу и пополнит бюджет. Свинцов объясняет, что блогеры, продвигающие товары и услуги в интернете, ведут предпринимательскую деятельность, которая подлежит налогообложению.

Блогерам разрешат выбирать, регистрировать страницу как индивидуальному предпринимателю или обществу с ограниченной ответственностью. Депутат предлагает ввести ответственность за публикуемую информацию, пишет РБК. В частности, будет предусмотрено наказание за размещение недостоверной, ложной информации.

В 2014 году Госдума принимала «закон о блогерах». Владельцев страниц с аудиторией свыше трех тысяч человек обязали регистрироваться в реестре Роскомнадзора и выполнять некоторые предписания, в частности, публиковать настоящее имя, электронную почту и другие. Закон распространялся только на общественно-политических блогеров. В 2017 году «реестр блогеров» отменили по причине неэффективности.

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