«Близнец» Земли оказался пустыней
Планета, которую считали похожей на Землю не имеет никаких признаков жизни. Ее название LHS 3844b, она больше Земли в 1,3 раза.
Астрономы предполагали, что космический объект должен получать достаточное количество тепла и иметь жидкую воду. Выяснилось, что планета лишена атмосферы.
Ученые выяснили, что ее газовая оболочка такая же тонкая, как на Марсе и не может защитить поверхность от космического излучения, сообщает «Мир 24».
Ранее сообщалось, что в Млечном Пути может находиться около десяти миллиардов землеподобных планет.
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