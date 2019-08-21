«Близнец» Земли оказался пустыней

Планета, которую считали похожей на Землю не имеет никаких признаков жизни. Ее название LHS 3844b, она больше Земли в 1,3 раза.

Астрономы предполагали, что космический объект должен получать достаточное количество тепла и иметь жидкую воду. Выяснилось, что планета лишена атмосферы.

Ученые выяснили, что ее газовая оболочка такая же тонкая, как на Марсе и не может защитить поверхность от космического излучения, сообщает «Мир 24».

Ранее сообщалось, что в Млечном Пути может находиться около десяти миллиардов землеподобных планет.