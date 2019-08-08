Бизнесмен обвинил московскую оппозицию в потере выручки

Владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов пожаловался на потерю им и его коллегами выручки в дни протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа.

«Нанесен достаточно серьезный ущерб, потому что гость сначала бронирует места в ресторанах, а потом говорит, что не приедет, потому что там то ли перекрыто, то ли не перекрыто. Рестораны от этого очень серьезно страдают. Какие-то точки теряют половину выручки, какие-то вообще всю. Люди боятся ехать, и в результате мы теряем это все», - заявил ресторатор Агентству городских новостей «Москва».

При этом бизнесмен считает, что проводимые оппозиционными силами акции должны быть согласованными с городскими властями, «чтобы люди, перемещаясь по Москве, точно могли понять, куда они могут доехать, а куда – нет».

Миронов также поделился наблюдением, что помимо прямо пострадавших от перекрытия улиц ресторанов были и те заведения, которые пострадали косвенно: люди не ехали туда просто потому, что знали, что в центре города беспорядки — при этом до самих ресторанов можно было беспрепятственно добраться.