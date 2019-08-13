Бизнес высказался против четырёхдневной рабочей недели

Опрошенные «Русской Планетой» эксперты раскритиковали предложение Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Ранее ФНПР направило письмо в Минтруд с предложением сократить продолжительность рабочей недели для россиян с сохранением заработной платы. Профсоюзы указали, в частности, на пример развитых стран, где продолжительность рабочей недели составляет менее 40 часов. Вопрос предложено рассмотреть в рамках трёхсторонней комиссии по регклированию социально-трудовых отношений.

При всей своей прогрессивности идея перехода на четырёхдневку для России пока не актуальна ― считает первый вице-президент сообщества предпринимателей «Опора России» Павел Сигал.

«Формально к такому переходу не готовы в данный момент практически любые предприятия, ― отметил эксперт. ― Особенно это касается отраслей и предприятий со слабой взаимозаменяемостью сотрудников или ограниченным их количеством, школы, детские сады, система здравоохранения, социальные службы, особенно ярко проблема прослеживается в регионах»

К тому же, по мнению Сигала, на данный момент экономические выгоды от такого перехода также представляются весьма туманными. «Никто из предпринимателей не захочет отдыхать на 4 дня больше и терять при этом большую долю дохода, к тому же предприятиям окажется невыгодным ради 4 дней нанимать дополнительных сотрудников, а без этого 32 часа работы в месяц будут пропадать».

При этом, эксперт признал, что переход к сокращённой неделе в будущем реален, однако вернуться к этой идее нужно не раньше 2024-2025 годов.

На преждевременность инициативы профсоюзов указал также и партнер практики стратегии и операционной эффективности компании Althaus Group Герман Шеховцев. «Основа экономики России сосредоточена в сырьевом и перерабатывающем секторах, где ещё много предстоит сделать для роста производительности, ― отметил он. ― Без масштабного технологического прорыва на фоне снижения количества трудоспособного населения, уменьшение количества рабочих дней приведёт к катастрофическому падению ВВП».