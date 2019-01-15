Бизнес предложил ввести налог на выезд из России

Предприниматели предложили установить налоговый сбор в размере 500 рублей за выезд из России. Он будет распространяться как на россиян, так и иностранцев.

Соответствующее предложение ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» направила в Госдуму и Совет Федерации, а также главе Ростуризма Олегу Сафонову. По мнению бизнеса, за счет нового налога можно возродитть туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

Сбор будет взиматься в кажом случае, когда иностранец или россиянин пересекает границу. Исключением станет временная остановка в течение 24 часов.

В результате сбора можно увеличить поступления в бюджет на 422,2 млрд рублей за семь лет, пишет РИА Новости. Предприниматели напомнили, что в 2017 году Россия приняла порядка 24 млн туристов. Вместе с тем отмечается рост числа россиян, отдыхающих за границей.

Ранее Япония объявила о введении налога на выезд из страны для иностранных туристов. Сумма сбора составляет около 10 долларов.