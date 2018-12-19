Бизнес подготовил «закон о законах» против хаоса в указах

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил концепцию «закона о законах» для систематизации разработки нормативно-правовых актов. Сейчас законы принимают хаотично и они мешают бизнесу, заявляют предприниматели.

Концепция регламентирует внедрение новых правовых норм. Письмо с материалами РСПП направлено президенту России Владимиру Путину.

Члены крупнейшего бизнес-объединения ссылаются на опыт Японии, Болгарии, Китая, где действуют законы о нормативно-правовых актах. Они, по мнению бизнесменов, обеспечивают согласованность системы законов.

«Разрешение коллизий в нормативных актах нигде формально не урегулировано. У бизнеса есть серьезные вопросы к пояснительным запискам, сопроводительным документам», - говорится в письме.

Бизнес предлагает ввести «пакетный» принцип принятия законов. Он предусматривает совместную с бизнесом подготовку законопроекта и сопровождающих его актов. Другая мера – обязательные заключения предпринимателей на те законопроекты, которые меняют условия работы бизнеса, пишет РБК.

Идея такого закона не новая. Подобный законопроект был принят Госдумой в 1996 году, однако следующее рассмотрение состоялось лишь спустя восемь лет. В 2004 году документ признали неактуальным.