Высокие технологии в бизнесе обсудят на форуме в Москве

Высокие технологии в бизнесе обсудят на форуме в Москве

В Москве с 14 по 16 декабря пройдет международная конференция «A!One», где обсудят возможности применения искусственного интеллекта в бизнесе. С помощью форума можно найти инвестора и завести полезные контакты.

Участникам встречи представят кейсы успешного бизнеса с использованием искусственного интеллекта. На одной площадке объединятся представители науки, бизнеса, разработчики AI-технологий в сферах маркетинга, творчества, медицины, ритейла и инвесторы. На конференцию съедутся более 2000 человек с разных концов мира.

На форуме представят 50 самых интересных стартапов в области ИИ. По итогам конференции выпустят сборник статей и докладов.

Издание «Русская планета» выступает генеральным партнером форума и проводит розыгрыш билетов в категории «Один день», «Три дня» и «VIP». Чтобы стать победителем, необходимо подписаться на группу «Русская планета» в Telegram.

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