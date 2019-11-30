Не бить друг другу лица: Кудрин призвал к диалогу с протестующими

Тема протестов в России сейчас является особенно важной, поэтому власти должны стремиться наладить диалог с участниками митингов, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Нам важно не набить друг другу лицо, а договориться, найти среди очень многих мнений, очень разнообразных позиций какие-то общие вещи, которые нас объединяют, которые позволяют нам каждодневно решать наши задачи», – сказал он на открытии Общероссийского гражданского форума «Интерфаксу».

Кудрин отметил, что в последние месяцы протестная деятельность в стране набирает все большие обороты: поводом становились застройка парка, свалки, проблемы экологии, строительство храма и выборы.

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