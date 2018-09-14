В библиотеки Подмосковья привезли книги для детей на китайском языке

Делегация из Китая передала подмосковным библиотекам 4,2 тысячи детских книг на китайском языке, которые передадут библиотекам Балашихи, Видного, Воскресенска, Домодедова, Дубны, Истры, Коломны, Королева, Сергиева Посада, Серпухова, Шатуры и Щелково.

Московская область, в свою очередь, подарила лучшие российские книги для детей китайским библиотекам.

В сентябре в Подмосковье стартовало шестьдесят шесть новых проектов перезагрузки муниципальных библиотек, передает «Подмосковье сегодня».