Библиотеки Москвы проведут день открытых дверей 22 сентября

Свыше 140 библиотек столицы проведут день открытых дверей 22 сентября, сообщается на портале мэра Москвы.

Гости смогут узнать о библиотечных проектах, программах, а также записаться в кружки и студии, выбрать развивающие занятия для детей, посетить книжные выставки и побывать на встречах с писателями.

Для гостей предусмотрены сувениры и подарки. Особое внимание организаторы дня открытых дверей планируют уделить многодетным семьям, передает телеканал «360».

Вход на мероприятия, организованные библиотеками, будет бесплатным, однако для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.