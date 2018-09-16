Библиотеки Москвы проведут день открытых дверей 22 сентября
Свыше 140 библиотек столицы проведут день открытых дверей 22 сентября, сообщается на портале мэра Москвы.
Гости смогут узнать о библиотечных проектах, программах, а также записаться в кружки и студии, выбрать развивающие занятия для детей, посетить книжные выставки и побывать на встречах с писателями.
Для гостей предусмотрены сувениры и подарки. Особое внимание организаторы дня открытых дверей планируют уделить многодетным семьям, передает телеканал «360».
Вход на мероприятия, организованные библиотеками, будет бесплатным, однако для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.
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