Беззвучные сообщения появились в Telegram

Мессенджер Telegram ввел функцию отправки беззвучного сообщения. Она может быть полезна, если вы хотите написать сообщение человеку, находящемуся, к примеру, на важной встрече.

Новая функция будет доступна пользователям после обновления приложения. Чтобы отправить такое сообщение, нужно удерживать кнопку отправки. В итоге пользователь получит беззвучное уведомление, сообщают «Невские новости».

Кроме этого в мессенджере появился так называемый «медленный режим» — возможность для руководства групп выбирать, как часто участники чата смогут отправлять туда сообщения.