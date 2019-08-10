Беззвучные сообщения появились в Telegram
Мессенджер Telegram ввел функцию отправки беззвучного сообщения. Она может быть полезна, если вы хотите написать сообщение человеку, находящемуся, к примеру, на важной встрече.
Новая функция будет доступна пользователям после обновления приложения. Чтобы отправить такое сообщение, нужно удерживать кнопку отправки. В итоге пользователь получит беззвучное уведомление, сообщают «Невские новости».
Кроме этого в мессенджере появился так называемый «медленный режим» — возможность для руководства групп выбирать, как часто участники чата смогут отправлять туда сообщения.
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