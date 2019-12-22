Безработного москвича ограбили на 9,5 млн рублей
В подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы ограбили безработного москвича.
На него напали двое неизвестных в медицинских масках. Мужчину избили и забрали деньги. Преступники отобрали сумку, в которой находилось 1 млн рублей и $135 тыс.
Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. По факту грабежа расследуется уголовное дело, сообщают «Известия».
Минувшим летом в столице двое неизвестных украли у прохожего 4,5 миллиона рублей, вылили ему в лицо неизвестную жидкость и скрылись.
Двое неизвестных напали на мужчину в Москве и совершили крупное ограбление.
Как отмечает Газета.ру, злоумышленники угрозами заставили мужчину отдать деньги.
Следствие начало проверку случившегося. Полиция ищет двух преступников.
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