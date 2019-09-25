В безальтернативных выборах Матвиенко стала главой Совфеда
В Совете Федерации прошло пленарное заседание, на котором был избран председатель верхней палаты парламента. За Валентину Матвиенко проголосовали все сенаторы, других кандидатур на эту должность не было.
Согласно регламенту, председатель переизбирается в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Матвиенко пришлось пройти эту процедуру после выборов главы Санкт-Петербурга, уточняет РИА Новости.
Матвиенко поддержали 153 сенатора.
Она занимает пост спикера Совфеда с 2011 года. В 2014 году Матвиенко переизбрали второй раз. В апреле 2019 года сообщалось о ее возможном уходе с поста спикера. В качестве причин такого решения называли задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и личные проблемы.
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