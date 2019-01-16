Безальтернативные выборы президента РФС не смутили УЕФА
Выдвижение единственного кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) не являются проблемой для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
На пост президента РФС претендует председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром-нефти» Александр Дюков. Из устава УЕФА следует, что процедура должна быть демократической, гарантирующей свободное и независимое избрание главы организации.
В случае организации выборов надлежащим образом УЕФА не станет возражать против одного кандидата, рассказали «360» в пресс-службе. Выборы пройдут 22 января.
Должность президента РФС освободилась после ухода с поста вице-премьера Виталия Мутко. Он подал в отставку 19 декабря.
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