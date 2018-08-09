Бессмысленность закона об алкоголе в России постигнет участь табака

В Госдуме предлагают убрать алкогольную продукцию с открытых полок в магазинах и размещать товар в закрытых шкафах.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал инициативу «очередным всплеском антиалкогольной истерии».

По его словам, это решение не будет принято, так как оно бессмысленное. Он убежден, что этот закон постигнет участь табачного закона, который хоть и возымел действие – табак убрали в закрытые шкафы и полки, эффекта это никакого не принесло, кроме того, что на этой теме сделали себе пиар группы депутатов и чиновников.

Вадим Дробиз добавил, что у 75% магазинов отсутствует возможность спрятать алкоголь - они не могут его продавать, как табак - перенести в отдельно расположенное помещение, отделенное дверью, отмечает «НСН».

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