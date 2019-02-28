Бесплатный перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

В России с 28 февраля заработала система «быстрых платежей». Клиенты 11 банков могут бесплатно осуществлять денежные переводы по номеру телефону.

В ближайшее время к системе подключатся еще 98 кредитных организаций. Эксперты заявили, что введение системы «быстрых платежей» выгодно и клиентам, и экономике в целом.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБИ, кандидат экономических наук Александр Щелканов считает, что новая система – положительный шаг.

«Если весь процесс будет под идти контролем Центрального банка, это будет эффективно и для налоговой системы, и в целом для национальной экономики эта новация является значительным плюсом», - сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что с 2020 года переводы по номеру телефона будут облагаться комиссией. Она составит от 1 до 6 рублей.