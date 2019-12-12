Бесплатные сети Wi-Fi угрожают безопасности россиян

Публичные сети Wi-Fi могут представлять опасность для сохранности личных данных, выяснили в компании Eset.

74% россиян пользуются бесплатными общедоступными точкам Wi-Fi, большинство из которых заходят в интернет в заведениях общепита, в отелях, в торговых центрах, или в аэропортах.

66% участников исследования используют бесплатный Wi-Fi для общения в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. А каждый пятый опрошенный совершает аудио и видеозвонки, не заботясь о защите передаваемого трафика.

Как говорят эксперты, хакеры могут перехватить трафик, узнать пароли от аккаунтов и данные банковских карт. Для этого злоумышленники создают поддельные точки доступа. В Eset рекомендует не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать комплексные антивирусные решения, сообщают «Известия».

Напомним, ранее пользователь habr.ru сообщил о том, что взломал систему и получил доступ к данным всех пассажиров того рейса, которым он ехал, а также всех прошлых рейсов. По его словам, на это ему потребовалось 20 минут.

В РЖД говорят, что на сервере системы поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров – для авторизации пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.

В компании отмечают, что данная информация не является персональной и хранится не более одного дня.

Однако «РЖД» проведет расследование взлома Wi-Fi-сети в поездах «Сапсан».

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