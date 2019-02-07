На бесплатную защиту интернета в РФ вдруг понадобились 20 млрд

На изоляцию российского интернета правительство выделит 20 млрд рублей. Об этом заявил автор законопроекта об автономной работе Рунета сенатор Андрей Клишас, который ранее говорил, что денег не потребуется.

Он пояснил, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи. Когда центр будет создан, он вычислит реальные угрозы и выберет оборудование, которое необходимо для устойчивой работы российского сегмента интернета.

По его словам, в паспорте проекта «Информационная безопасность» говорится о выделении более 20 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Клишас заявлял, что бюджетных средств на реализацию закона не потребуется. Позже источник «Интерфакса» сообщил, что до 2021 года планируется потратить 1,8 млрд рублей на защиту интернета от внешних угроз.

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Он призван контролировать точки соединения российского интернета с внешним миром и обеспечить изолированную работу Рунета.